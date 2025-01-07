SOCAR Türkiye'den, petrokimya alanında yeni yatırım

SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin 2024 değerlendirmesinin yapıldığı, şirketin uzun vadeli stratejik yatırımlarından "Master Plan" projesine ilişkin detayların paylaşıldığı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, petrokimya alanında yatırımı öngören Master Plan kapsamında ilk fizibilite çalışmasının tamamlandığı ve ayrıntılı teknik analizin yapılması için mühendislik tasarımı hazırlığı aşamasına geçileceği belirtildi.

Proje kapsamında yeni petrokimya üretim ünitelerinin kurulumu ve mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik önemli adımların planlandığı kaydedildi. Söz konusu plan ve devamındaki sürecin SOCAR Türkiye'nin petrokimya odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olacağı bilgisine yer verildi.

SOCAR Türkiye'den yaklaşık 17 yılda 18,5 milyar dolar yatırım

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, toplantıdaki konuşmasında, 2008'de faaliyetlerine başlayan şirketin bugüne kadar 18,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Ibadov, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan şirketin doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Geçen yıl STAR Rafineri'de ilk planlı bakım duruşunun tamamlandığını ve bu süreçte kapasite artırımına ilişkin çalışmaların yapıldığını anımsatan Ibadov, "Dolayısıyla rafinerinin kapasitesi yüzde 2,5 arttı. Bu artışla ham petrol işleme kapasitemiz yıllık 13 milyon tonu geçecek." ifadesini kullandı.

Ibadov, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) ilişkin de "Bugüne kadar 73 milyar metreküp doğal gazı taşıdık. Bunun 30'u Türkiye'de kaldı, Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanıldı. Geriye kalanı ise ihraç edilerek yurt dışına ikmal etmiş olduk." bilgisini verdi.

7 milyar dolarlık bir yatırım olması öngörülüyor

Bu dönemde Petkim "Master Planı" projesi için FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) kararı aldıklarına dikkati çeken Ibadov, "Petkim'in geleceğiyle ilgili bir karar aldık. 'Petkim'in geleceğini nasıl kurgularız' çalışmaları üzerine bir karar aldık. Uzun yıllar bu karar üzerine çalışıyorduk." diye konuştu.

Ibadov, projenin finansmanına dair soruya ilişkin şunları kaydetti: "Finansmanla ilgili de şu an ilk aşamada bizim için önemli olan FEED'in çıkaracağı sonuç. Biz yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım olmasını öngörüyoruz ama FEED çalışması sonucu hangi üniteler, o ünitelerin hangi ülkelerden alınacağı gibi birçok bileşenler var. Finansmanı aslında biraz da onlar yönlendirecek. Dolayısıyla işin finansman kısmı bizim ikinci fazda ele alacağımız bir konu. Şu an onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok."

FEED sürecinin 2026 sonunda tamamlanması bekleniyor

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev de Petkim ve petrokimya sektörünün gelişimine katkı sağlayan birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Mirzayev, şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Bunlar, Petkim'in hem Türkiye hem de global petrokimya pazarında büyümesine hizmet eden yatırımlar olmuştur." dedi.

Bu projelerden birinin de Master Plan olduğunu kaydeden Mirzayev, söz konusu proje için yaklaşık 3 yıl süren detaylı çalışma ve değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

Projenin FEED süresinin 18-24 ay olmasını beklediklerini aktaran Mirzayev, 2026 sonuna kadar FEED sürecinin tamamlanmasıyla projede nihai karar aşamasına geçilebileceğini bildirdi.