Sodexo'da üst düzey atama

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin Üye Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Ersoy Bayraktar getirildi.

12.07.2021 10:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sodexo'da üst düzey atama

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır teknoloji alanında satış ve pazarlama deneyimine sahip Ersoy Bayraktar, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’ne Üye Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak katıldı.

Şirketin üye stratejilerine liderlik edecek Bayraktar, 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine NCR bünyesinde başladı.

Koç.net’te büyük müşterilerden sorumlu Satış Yöneticisi olarak çalışan Bayraktar, 2007-2021 yılları arasında Oracle firmasında satış ve pazarlama alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan yöneticilik görevlerinde buldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin nüfus haritası: Nüfusun en az olduğu iller

Türkiye'nin nüfus haritası: Nüfusun en az olduğu iller

Küresel piyasalarda belirsizlik, ABD borsalarında rekor var: Yeni haftanın gündemi

Küresel piyasalarda belirsizlik, ABD borsalarında rekor var: Yeni haftanın gündemi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi?

Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi?

"Kat mülkiyeti kanunu yeniden yazılmalı"

"Kat mülkiyeti kanunu yeniden yazılmalı"

Yorum Yaz