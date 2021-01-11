Son 12 aylık cari açık 38 milyar dolara ulaştı

Cari işlemler hesabı kasım ayında 4,06 milyar dolar açık verdi. Cari açık beklentisi 3,5 milyar dolar idi.

Cari işlemler açığı, geçen kasım ayında 2019 yılının kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolar oldu. Piyasa beklentisi 3,5 milyar dolar açık yönündeydi.

Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı kasım ayında 632 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam 2019 kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolardı.