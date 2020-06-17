Son 30 yılın en kötüsü

Avrupa’da otomobil satışları koronavirüs pandemisi sebebiyle mağazaların iki ay kapatılmasının ardından yeniden açılması ile Mayıs ayında toparlanma kaydetti.

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bölgedeki yeni otomobil kayıtları bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57 geriledi. 1990 yılında bu serinin kayıt altında tutulmasına başlanmasından bu yana en kötü Mayıs ayı geçmiş olsa da, veri Nisan’daki yüzde 78’lik düşüşten toparlanma gösterdi.

Koronavirüs pandemisinin ardından değişen tüketici davranışları kapsamında, insanların tatil için uzak noktalara hava yolu gitmeyi tercih etmelerindense arabaya yönelecek olmaları sebebiyle endüstride bu yaz toparlanma olması bekleniyor.