Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

TCMB, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

TCMB, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”