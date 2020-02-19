Soros'tan Zuckerberg'e istifa çağrısı

Amerikalı milyarder finans spekülatörü ve girişimci George Soros, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi İngiliz Financial Times gazetesinde kısa bir mektup yayınladı. Soros, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve üst düzey yöneticisi Sheryl Sandberg’in görevlerinden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti’nin bağışçılarından olan George Soros mektupta, Facebook’un siyasi reklamları kaldırmayı reddetmesinin Donald Trump’ın Başkan seçilmesinde rol oynadığını iddia etti ve “Zuckerberg, Donald Trump ile yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tür karşılıklı yardım anlaşması yapıyor gibi görünüyor” dedi. Mektupta hukuki düzenlemelerin yapılmasını beklemeden Facebook’un bu reklamların önüne geçmesi gerektiği ifade edildi.

‘TOPLUM İÇİN TAM BİR BELA’ DEMİŞTİ

Zuckerberg, bu hafta çeşitli Komisyon üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmek için Avrupa’da bulunuyor. Görüşmelerde taraflar, sosyal medya platformlara getirilen hükümet düzenlemelerini tartışılıyor. Zuckerberg, internet platformlarına getirilecek düzenlemelerin medya ve telekomünikasyon şirketlerine getirilen yasaklardan farklı ve daha esnek olması gerektiğini savunuyor. George Soros, mektubunu bu görüşmeler devam ederken yayınladı.

Önceki dönemlerde de sosyal medya platformları hakkında açıklamalarda bulunan George Soros, Facebook ve Google’ı ”toplum için bela” olarak tanımlarken ”Sosyal medya şirketleri insanlar farkında olmadan onların düşüncelerini ve davranışlarını etkiliyor. Bu durumun, özellikle de seçimlerin doğruluğu açısından, demokrasinin işleyişi üzerinde kapsamlı ve olumsuz etkileri var” demişti. Amerika’da başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.