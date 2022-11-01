Sosyal konut projesinde süre bitti: Bakan Kurum, son rakamları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru süresi biten TOKİ sosyal konut projesine ilişkin son bilgileri paylaştı.

1.11.2022 09:46:340
Paylaş Tweet Paylaş
Sosyal konut projesinde süre bitti: Bakan Kurum, son rakamları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İTO'ya göre fiyat artışları

İTO'ya göre fiyat artışları

23 ülkeden 32 tenis milli takımı Antalya'da

23 ülkeden 32 tenis milli takımı Antalya'da

Deniz üzerinde 5 milyar TL’lik şov yapılacak

Deniz üzerinde 5 milyar TL’lik şov yapılacak

Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeye geldi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeye geldi

Elon Musk, Twitter'da kendisini 'tek yönetici’ yaptı

Elon Musk, Twitter'da kendisini 'tek yönetici’ yaptı

Yorum Yaz