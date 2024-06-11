Sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında en İyi işverenler açıklandı

38 şirket, toplumsal katkı ve çalışan gönüllüğü konusundaki çalışmalarıyla listede yer almaya hak kazandı.

İşyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 için Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında En iyi işverenler listesini açıkladı. Great Place To Work® Türkiye’nin Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile ortaklaşa yürüttüğü analizler sonucunda, toplumsal katkı ve çalışan gönüllülüğü olarak bilinen çalışanların sosyal sorumluluk projelerine sağladıkları destekler -ile ön plana çıkan 38 şirket, Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında en iyi işverenler arasında yer aldı.

Great Place To Work® sertifikasına ve Trust Index™ çalışan deneyimi anketi sonuçlarında yüksek skora sahip şirketler, listede yer alabilmek için insan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen ÖSGD’nin özel olarak hazırladığı analiz yaklaşımı ile değerlendirildi. Buna göre, bu şirketlerin çalışanlarının Trust Index™ çalışan deneyimi anketinin sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğüne yönelik sorularına verdiği cevaplar değerlendirildi ve oluşan skorların ortalaması alınarak aday şirketler belirlendi. Aday şirket çalışanları, çalıştıkları şirketleri sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında değerlendirmek için ÖSGD tarafından hazırlanan 5 soruya da cevap verdiler. Bu değerlendirme süreci sonrasında 11'i küçük, 18'i orta ve 9'u büyük ölçekli şirket olmak üzere 38 şirket sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında en iyi işverenler arasına girmeye hak kazandı.

“Sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları, çalışan aidiyetini ve amaç duygusunu güçlendiriyor.”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak şunları dile getirdi: “Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri sadece topluma değer katmakla kalmıyor, çalışanların şirkete bağlılıklarını ve genel olarak organizasyona duyulan güveni ve amaç duygusunu artırıyor. Bu yıl 600'den fazla şirketi değerlendirdiğimiz Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük™ araştırmamızda, 38 şirket Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında En İyi İşverenler listesinde yer almaya hak kazandı. Araştırma sonuçları, sürdürülebilir gönüllülük çalışmalarının kurum kültürünün de ayrılmaz bir parçası haline gelebildiğini gösteriyor. Listede yer alan şirketlerde çalışanların %92'si şirketlerinin topluma değer katma biçimlerinden memnun olduğunu ifade ederken, bu oran standart şirketlerde %68 civarlarında kalıyor. Bu da şirketlerin sosyal sorumluluk projelerine olan yatırımlarının, çalışanların şirkette yaşadığı pozitif atmosferin genel pozitif çalışan deneyimini artırabileceğinin bir göstergesi. %86'sı ise işlerinin kendileri için sadece ‘iş’ olmadığını, özel bir anlam taşıdığını belirtiyor. Yani listede yer alan şirketler, çalışanlarının işlerini sadece bir gelir kaynağı olarak görmesinden öte, bir amaç ve katkı hissetmelerini sağlayacak yaklaşımlar geliştirerek çalışanlarının işlerine bağlılıklarını artırıyor ve sürdürülebilir bir performansa imza atıyorlar. Listede yer alan şirketlerde çalışanların %84'ü ise iş yerlerini ailelerine ve arkadaşlarına harika bir iş yeri olarak tavsiye ediyor. Yani sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanındaki en iyi iş yerleri güçlü birer işveren markası oluşturuyorlar. Bu da yetenek çekiminde ve uzun vadeli bağlılıkta önemli bir avantaj sağlıyor."

“Şirketlerin, toplumun ihtiyaçlarına sahip çıkan ve çözüm üreten duyarlılıkta olmaları bekleniyor.”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Pınar Ilgaz ise şirketlerin toplumsal fayda sağlama rolüne dikkat çekerek “Bugün şirketlerin faaliyetleri ile ürettikleri değerin yanında toplumun ihtiyaçlarına sahip çıkan ve çözüm üreten duyarlılıkta olmaları bekleniyor. Bunu çalışanlarıyla birlikte gönüllülük yoluyla gerçekleştiren, çalışma ortamında çözüm ve değer üretme iklimi oluşturan harika şirketler listemizde yer buluyor. Yaşama duyarlı tüm bireyler böyle şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Listemizde yer alan, yaşam kalitemizi iyileştiren tüm şirketleri tebrik eder, her birine teşekkürlerimi iletirim.” dedi.

Great Place To Work® Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi 2024 (Alfabetik sıra ile)

Abbvie

Akiş GYO

Allianz

Astellas

Astrazeneca

Beştepe Koleji

Boosmart

Chiesi

Cisco

DHL Express

Edenred

Enqura

Galata Wind Enerji A.Ş.

Gedik Yatırım

Hilton

Kalkınma Yatırım Bankası

KKB Kredi Kayıt Bürosu

Koç Finansman

Kriko

Lilly Türkiye

Logo Yazılım

Medical Point

Novo Nordisk

Organik Kimya

Pernod Ricard

Pluxee

Servier

Somerset Maslak

Sunvital Enerji

Teknasyon

Teleperformance

Trabzon Port

Vector

Viessmann

Votorantim Cimentos

Yepaş

Yıldız Holding

Zoetis



