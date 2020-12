SosyalBen Vakfı'ndan çocukları için yılbaşı tasarımları

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla 45.000’den fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı dezavantajlı bölgelerde yaşamını sürdüren çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyor. Gerçekleştirilen kapsamlı faaliyetlerle toplumsal fayda yaratmayı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan SosyalBen Vakfı çalışmalarına kaynak oluşturmak amacıyla kurulan SosyalBen Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarla daha çok çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

SosyalBen Store’da yer alan, tamamı gönüllüler ve destekçiler tarafından tasarlanan birbirinden renkli ve şık tasarıma sahip ürünler Yılbaşı’nda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için satışta.

SosyalBen Store’da farklı kullanım alanlarına sahip çeşitli ürünler mevcut. Her an not tutmak isteyen için küçük not defterleri, yağmurdan korunurken fayda da sağlamak isteyen için renkli şemsiyeler, her alanda kullanılacak aksesuarlar ve daha birçok farklı alternatif bulunuyor. Ayrıca Store ürünleri arasında SosyalBen Vakfı’nın gönüllü destekçileri olan ünlülerin özel tasarım ürünleri olduğu gibi, vakfın gönüllülerinin tasarladığı birbirinden renkli pek çok ürün de mevcut.

SosyalBen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi çocukları mutlu etmenin verdiği huzurun altını çizerek, “14 yaşında katıldığım bir konferansla hayatıma yön verirken ve sosyal girişimcilik tutkumla SosyalBen’i kurarken aklımdan geçen tek şey yaratmak istediğim faydanın sürdürülebilir olmasıydı. Bu amaçla kurduğumuz SosyalBen Store’un sadece vakıf için değil SosyalBen çocukları için de ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Bizim için Store ürünlerinden yapılan her bir alışveriş yeni bir gülümseme demek. Bu bilinçle baktığımızda SosyalBen Store’u bir mağaza olarak değil iyiliğe açılan bir kapı olarak görüyoruz” dedi.

SosyalBen Store ürünlerine www.sosyalbenstore.com’un yanı sıra lidyana.com, n11.com, shopier.com ve trendyol.com gibi farklı dijital satış kanallarından ulaşabilirsiniz.