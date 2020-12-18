S&P, Türkiye için 2021'de üç değerlendirme yapacak

S&P, Türkiye için 2021 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

18.12.2020 13:34:000
Paylaş Tweet Paylaş
S&P, Türkiye için 2021'de üç değerlendirme yapacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye için 2021 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

S&P'nin 2021 yılına ilişkin takvimine göre ilk değerlendirme 22 Ocak'ta yapılacak. S&P'nin ikinci değerlendirme tarihi 28 Mayıs,  son değerlendirme tarihi ise 22 Ekim olarak belirlendi.

S&P, planlı takviminde yer alan tarihleri rapor açıklamadan pas  geçebiliyor veya takvim dışında da bir değerlendirme yapabiliyor.

S&P'nin Türkiye için kredi notu 'Durağan' görünüm ile 'B+'  seviyesinde bulunuyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

OSB’ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek

OSB’ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek

Faizde beklenti ne? 21 ekonomist yanıtladı

Faizde beklenti ne? 21 ekonomist yanıtladı

Sürdürülebilir ve güvenli mekanlara talep artıyor

Sürdürülebilir ve güvenli mekanlara talep artıyor

Yorum Yaz