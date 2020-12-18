S&P, Türkiye için 2021'de üç değerlendirme yapacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye için 2021 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.



S&P'nin 2021 yılına ilişkin takvimine göre ilk değerlendirme 22 Ocak'ta yapılacak. S&P'nin ikinci değerlendirme tarihi 28 Mayıs, son değerlendirme tarihi ise 22 Ekim olarak belirlendi.



S&P, planlı takviminde yer alan tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor veya takvim dışında da bir değerlendirme yapabiliyor.



S&P'nin Türkiye için kredi notu 'Durağan' görünüm ile 'B+' seviyesinde bulunuyor.



