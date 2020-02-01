S&P, Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s, Türkiye’nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmezken görünümü ‘durağan’ olarak teyit etti.

1 ŞUBAT, 20200
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S&P, Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s, planlandığı gibi Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. S&P, Türkiye’nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. ‘Durağan’ seviyedeki görünümü de değiştirmedi.

Standard and Poors, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin etti. Enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 11,3, gelecek yıl için yüzde 9 oldu.

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