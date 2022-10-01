S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.

S&P yaptığı açıklamada, not indirimine gerekçe olarak gevşek para ve maliye politikasını, düşük net döviz rezerv seviyesini ve TL’nin kırılganlığını gösterdi.











