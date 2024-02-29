S&P'den ABD ekonomisine 'performans' övgüsü!

ABD ekonomisi emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor, politika faizlerindeki keskin artışa rağmen 2023'te büyümenin arttığı tek büyük gelişmiş ekonomi oldu.

29.02.2024 09:20:000
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S&P'den ABD ekonomisine 'performans' övgüsü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), ABD ekonomisinin emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ettiğini, politika faizlerindeki keskin artışa rağmen 2023'te büyümenin arttığı tek büyük gelişmiş ekonomi olduğunu bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yakın zamanda yüzde 1,5'ten yüzde 2,4'e revize edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "ABD ekonomisi emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor, politika faizlerindeki keskin artışa rağmen 2023'te büyümenin arttığı tek büyük gelişmiş ekonomi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

S&P Global Ratings Küresel Baş Ekonomisti Paul Gruenwald, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, para politikası sıkılaştırmasının etkisiyle ABD ekonomisinin büyümesinin eninde sonunda yavaşlayacağını ancak bir dereceye kadar istisnai durumun üretkenlikteki son kazanımların devam etmesi halinde göreceli üstün performansın süreceğine işaret ettiğini vurguladı.

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