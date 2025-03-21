SPK, 5 şirketin başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre kurul, Rubenis Tekstil'in tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca Fiba Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Fina Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Eko Faktoring AŞ'nin 180 milyon lira, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'nin 500 milyon dolar ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu kabul etti.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. pay piyasasında 7 Mart 2025-18 Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 6362 sayılı SPK Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Beylerbeyi Portföy Yönetimi Anonim Şirketine ve 1 kişiye 21 Mart 2025 tarihinden itibaren tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.







