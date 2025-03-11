SPK, 6 kişinin geçici işlem yasağını uzattı

SPK, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

11.03.2025 09:40:040
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SPK, 6 kişinin geçici işlem yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

SPK bültenine göre kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

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