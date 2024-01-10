SPK 8 şirketin başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 şirketin toplam 21 milyar 30 milyon lira ve 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

10.01.2024 09:35:060
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SPK 8 şirketin başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat’ın 54 milyon lira, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 27 milyon 950 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetlerinin 13 milyon 400 bin lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 168 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 10 milyar lira, Yükselen Çelik’in 1,5 milyar lira, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaretin 500 milyon lira, Arena Finans Faktoring'in 30 milyon lira, Hektaş Ticaretin 5 milyar lira, Şekerbank’ın 2,5 milyar lira, Detay Gıda Sanayi ve Ticaret’in 1,5 milyar lira, Türkiye İş Bankası’nın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Turk İlaç ve Serum Sanayi’ye 2 milyon 616 bin 846 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

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