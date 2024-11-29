SPK bülteni: 9 bedelsiz, 1 tahsisli onay, 4 para cezası, 1 suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu bu akşam 28 Kasım tarihli yeni bültenini yayınladı. SPK, 10 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

Bültene göre yeni bir halka arz onayı yok. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına onay verdi. Oyak Çimento'nun 3,6 milyar liralık, Europen Endüstri'nin 1,3 milyar liralık, Alkim Kağıt'ın 551,2 milyon liralık, Alkim Alkali Kimya'nın 150 milyon liralık, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 264 milyon liralık, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 714,7 milyon liralık, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1,8 milyar liralık, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyar liralık, CW Enerji'nin 876,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Bedelsiz onayı alan 9 şirket

Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC) / Yüzde 290

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) / Yüzde 176,31578

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (ALKA) / Yüzde 300

Alkim Alkali Kimya AŞ (ALKIM) / Yüzde 100

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) / Yüzde 400

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) / Yüzde 190

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) / Yüzde 273,22694

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (SNGYO) / Yüzde 166,66666

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ (CWENE) / Yüzde 708,08080

SASA'ya sermaye artırımı onayı

SASA'nın sermaye artırımını onaylayan Kurul'un bülteninde şu açıklama yer aldı: SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket) 43.280.112.944,80 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 3.547.703.506 TL nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) tamamının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 43.815.615.360,80 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 6,625 TL dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 TL birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 1.509.433,96 adet (15.094,34 lot) Şirket payı verilmek suretiyle PDT yatırımcısı Erdemoğlu Holding AŞ’ye tahsisli olarak ihraç edilecek 535.502.416 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi

Kurul, Türk Telekomünikasyon'un 7,5 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding'in 1 milyar liralık, Birikim Varlık Yönetim'in 1,5 milyar liralık, Q Yatırım Bankası'nın 1,4 milyar liralık, QNB Yatırım Menkul Değerler'in 4 milyar liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 20 milyar liralık, İş Finansal Kiralama'nın 10 milyar liralık, Yıldızlar İnşaat'ın 500 milyon liralık, Adel Kalemcilik'in 1,2 milyar liralık, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 660 milyon liralık, Parafinans Faktoring'in 305 milyon liralık, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

77 internet sitesine erişim engeli kararı

SPK, Pasha Yatırım Bankası'nın 1 milyar 250 milyon liralık, TF Varlık Kiralama'nın 15 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama'nın 3 milyar 250 milyon liralık, AB Sukuk Varlık Kiralama'nın 50 milyon liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı. Allianz Hayat ve Emeklilik'in emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna izin verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 77 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu

Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2,3 milyon lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 10 şirketin sermaye artırımını onaylayan Kurul, 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi. Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2,3 milyon lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İdari para cezaları ve suç duyurusu kararı bültende şu şekilde yer alıyor:

İdari para cezaları

1- Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

2 - ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (ARDYZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

3- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Suç duyurusu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.