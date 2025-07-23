SPK, finansal ölçütlere ilişkin esaslarda değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işleticilerinin çalışma esaslarında değişikliğe gitti.

23.07.2025 09:37:320
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SPK, finansal ölçütlere ilişkin esaslarda değişikliğe gitti

SPK tarafından hazırlanan "Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan maddeyle borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçütlerin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklayacak.

İlgili maddede önceki yönetmelikte yer alan "finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin" ifadesi "finansal ölçütlerin listesi" olarak değiştirildi.

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