SPK haftalık bülteni: 7 fon kuruluşuna izin

Kurul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye (DZGYO) 11 milyon 860 bin 349,82 lira ve bir kişiye de 11 milyon 678 bin 310 lira idari para cezası verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ'nin, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verildi. Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşunu onayladı.

SPK, gayrimenkul yatırım fonlarında Aktif Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ Onikinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verdi.

Kurul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye (DZGYO) 11 milyon 860 bin 349,82 lira ve bir kişiye de 11 milyon 678 bin 310 lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.