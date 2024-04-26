SPK, iki şirketin halka arzını onayladı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

26.04.2024 09:10:060
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SPK, iki şirketin halka arzını onayladı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 30,50 liradan, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37,39 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan SPK, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 100 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Acar Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Piramit Menkul Kıymetler AŞ'ye 139 bin 566'şar liralık, Strateji Menkul Değerler AŞ'ye 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulayan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 39 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemin başlatılmasına karar verdi.

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