SPK, iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı

SPK'den yapılan duyuruya göre, kurumsal yönetim alanında dünya çapında kabul gören temel standart olan G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin (İlkeler) yaygınlaştırılması, uygulanması ve izlenmesini teşvik etmeye yönelik faaliyetler bağlamında OECD, karşılaştırmalı ülke incelemeleri gerçekleştiriyor.

SPK'nin ulusal eş güdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu OECD'nin Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları kapsamında, payları borsada işlem gören şirketlerin genel kurul toplantıları için düzenleyici politika çerçeveleri ve iyi uygulamalara yönelik olarak 2024 yılı içerisinde OECD tarafından bir tematik akran incelemesi yürütüldü.

Söz konusu çalışma, 50 büyük ekonomi için payları borsada işlem gören şirketlerin genel hissedar toplantılarına ilişkin politikaları ve uygulamaları inceleyerek, çeşitli düzenleyici çerçevelerin ve kurumsal uygulamaların pay sahiplerinin katılımı ve etkileşimi, oy hakları ve genel kurul toplantılarının şeffaflığı konularını nasıl ele aldığına ışık tuttu.

Çalışmada iyi uygulama örnekleri bağlamında derinlemesine örnek ülke incelemesine dahil olmaya davet edilerek bu daveti kabul eden 5 ülke arasında Türkiye adına SPK de yer aldı.