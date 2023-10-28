SPK onayladı: Yeni bir halka arz geliyor

SPK bültenine göre, kurul, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 10.97 TL'den halka arzına onay verdi. Bu halka arzda toplam 58 milyon 976 bin lot dağıtımı gerçekleşecek. Halka arz için talep toplama tarihi ise henüz açıklanmadı. Şirketin sitesinde talep toplama tarihinin en kısa sürede duyurulacağı belirtildi. Tureks Turunç Madencilik borsada MARBL kodu ile işlem görecek.

41 yıllık bir geçmişe sahip olan Afyonlu Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla 42 ülkeye ihracat yapıyor. SPK bülteninde halka arzla ilgili şu detaylar yer alıyor:

SPK BÜLTENİNDEN

SPK haftalık bültenine göre, kurul Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayinin 162 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sun Tekstil Sanayi Ticaretin 339 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaretin 800 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin toplam 20 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansmanın 650 milyon lira, İntegral Yatırım Menkul Değerlerin 200 milyon lira, Cerean Enerjin 315 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının ayrı ayrı 1 milyar lira ve 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

Kurul, Çan2 Termikin toplam satış hasılatı tutarı 3 milyar 5 milyon 423 bin 800 TL’ye karşılık gelecek gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

6 KİŞİYE PARA CEZASI

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye toplam 916 bin 566,18 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.