SPK'dan açığa satışta yeni karar

SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları uzattı.

28.06.2025 12:15:560
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SPK'dan açığa satışta yeni karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.

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