SPK'dan Doğan Burda'ya unvan değişikliği onayı

SPK'nın 23 Temmuz tarihli bülteni dün yayınlandı. Kurul, Doğan Burda'nın ticaret unvanının Big Medya & Teknoloji olarak değiştirilmesine onay verdi. SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

Kurul, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2 nci maddesinde yer alan ticaret ünvanının “Big Medya & Teknoloji Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi, ayrıca 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERGİ YAYINCISI

Türkiye’nin en büyük dergi yayıncısı Doğan Burda, yayıncılıktaki liderliğini pekiştirmek üzere dijital yayıncılıkta dinamik bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu vizyon doğrultusunda şirket unvanını Big Media & Technology olarak değiştirerek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Doğan Burda, daha önce marka dönüşüm vizyonu çerçevesinde unvan değişikliğini duyurmuştu. Yeni dönemde faaliyetlerini Big Media & Technology adı altında sürdürecek olan şirket, dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve medya teknolojileri odağında sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle dinamik bir dönüşüm hedefliyor.

İlgili haber için tıklayın: Doğan Burda’nın marka dönüşümü: Big Media & Technology



