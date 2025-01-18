SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank TAŞ'ın pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

18.01.2025 09:44:130
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SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şekerbank TAŞ pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı ve 104'üncü maddeleri kapsamında SPK tarafından inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

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