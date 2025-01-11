SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son bülteninde sermaye artırımı onayı alan 4 şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalar ve sermaye artırım oranları şöyle:

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) / Yüzde 3000 Bedelsiz

Şirket KAP'a şu açıklamayı yaptı: Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, yüzde 3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2025-2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) / Yüzde 200 Bedelli, Yüzde 200 Bedelsiz

Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, bu kapsamda artırılan 480.000.000.-TL tutarındaki payların 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın nakden karşılanmasına ilişkin yapılan sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup 09.01.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) / Yüzde 572.99

Şirket KAP'a şu açıklamayı yaptı: Şirketimizin mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 Tarih ve 2025/2 sayılı bülteninde onaylanmıştır.

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) / Yüzde 100

Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 750.000.000,00 TL içinde 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 09.01.2025 ve 2025/2 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. 245.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin 245.000.000,00 TL artışla 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.