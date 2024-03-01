SPK'dan, yatırım fonlarına ilişkin esaslarda değişik

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, yatırım fonlarında yapılacak işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında ilan edilecek.

Yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına ilişkin tebliğde yapılan değişiklik uyarınca, fonlarda yapılacak işlemlerin KAP sayfasında ilanı sağlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'de yayımlanan ve yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde düzenlemeler öngören tebliğine göre, serbest fonların yatırım stratejileri ve limitleri doğrultusunda portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapacaklar yatırımlar, fonun bilgilendirme dokümanları yerine KAP sayfasında ilan edecekler.

Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartıyla hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine izahname ve yatırımcı bilgi formu yerine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek.

Serbest fonların izahnamesinde yalnızca tebliğle belirlenen ve ekinde yer alan unsurlar yer alacak. Diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun KAP sayfasında ilan edilecek.

Tebliğin diğer madde hükümlerinde fon izahnamesinde yer verilmesi öngörülen bilgilerin serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesi yeterli olacak.

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunlu olacak.

Serbest fonlar limitler dahilinde yatırım yapabilecek



Serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yapabilecek.

Ayrıca paylarını serbest fonların portföylerine alacak yabancı fonlar, ilgili otoriteden izin alacak. Hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek ve serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirilebilecek.

Serbest fonların portföyüne türev araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilecek. Serbest fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitlere fonun KAP sayfasında yer verilecek. Limitlerin aşılması halinde ise kurucunun yönetim kurulu tarafından limitlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve fonun KAP sayfasında ilan edilecek.