SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 700

Borsa İstanbul'da bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurdu.

DMR Ünlü Mamuller (DMRGD) dün (27 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

Şirket yönetim kurulu, şirketin mevcut 185.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 450.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %700 oranında 1.297.100.000 TL tutarında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti.

Dün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 20.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin 27.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır" denildi. 

