Spor şirketleri şubatta borsada yatırımcısını üzdü

Spor hisselerinde ocak ayında görülen yükseliş eğilimi şubat ayında yerini düşüşe bıraktı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, spor endeksi yüzde 10,1 geriledi.

Analistler, geçen yıl borsada spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısının bu yıl da devam ettiğini belirterek, kulüplere ilişkin haber akışı ve kulüplerin yeşil sahalardaki performansının hisseler üzerinde de yönlendirici olabileceği öngörüsünde bulundu.

Zirveden uzak spor şirketlerinin şampiyonluk umutlarının az olması, şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüplerin ise ara ara yeşil sahalarda aldığı kötü sonuçlar hisse performanslarını olumsuz etkileyebiliyor. Spor şirketlerindeki mali sıkıntılar da hisse performansları üzerinde belirleyici olabiliyor. Spor endeksi geçen ay yüzde 10,1 azalış kaydetti.

Geçen ay yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 7,5, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 8,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 10,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 15,3 kaybettirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Kulübü de 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklamıştı.

Yılbaşından bu yana en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 2,4 kazandırdı. Yatırımcısına Trabzonspor 1, Beşiktaş yüzde 7,2 ve Galatasaray yüzde 8 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 12 milyar 5 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 9 milyar 990 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lirayla Trabzonspor, 5 milyar 232 milyon lirayla Beşiktaş izledi.