Stanley için Şanlıurfa'da üretim atağı

Türkiye’nin ilk çelik termos üreticisi Termosan, Çinli Zhejiyang Yongheng HouseHold ile ortaklık yaparak Şanlıurfa’da günlük 40 bin termos kapasiteli yeni bir tesis kuruyor. Hedef, Stanley ve Yeti gibi dünya devleri için üretim yaparak ihracatı yüzde 60’a çıkarmak.

Türkiye’nin ilk ve en büyük çelik termos üreticisi Termosan Çelik, Şanlıurfa’da Çinli Zhejiyang Yongheng HouseHold şirketiyle ortaklık kurarak 25 milyon dolarlık yatırımla hem Türkiye’nin hem kendi termos üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yeni tesis, Termomug Çelik adıyla günlük 40 bin termos üretecek. Proje kapsamında, Türkiye’nin lojistik avantajları ve Çin’in bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Termomug Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, tesisin 2025 yılı Mayıs ayında üretime başlayacağını söylüyor. Zhejiyang Yongheng HouseHold Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao İSE Türkiye’nin stratejik konumu ve gümrük avantajlarına vurgu yaparak, “Tüm bunlar yatırımı cazip hale getirdi. Yeni tesisle dünya pazarlarında daha güçlü bir pozisyon alacağız” diyor.

Mega Müşterilerle İş Birliği

Termosan, termos üretimiyle yurt içinde yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame ediyor. Bunun yanında Hindistan’dan Güney Amerika’ya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Afrika ve Avrupa’ya toplam 45 ülkeye ihracat yapıyor. Mehmet Yılmaz, Termosan’ın şu anda Türkiye’deki tüm havayolu şirketlerine termos ürettiğini ve 80’den fazla markaya fason üretim yaptığını söylüyor. Şirket, Cooker Termos markasıyla Karaca, Vestel, Emsan ve English Home gibi markalara halihazırda üretim yapıyor. Hedefte ise Stanley, Yeti ve Starbucks gibi dünya devleri var. Yılmaz, “Mevcut durumda ihracatımız toplam cirodan yüzde 25 pay alıyor. Yeni yatırımla bu payı 2 yıl içinde yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya da Çin dışında üretici arıyor ve ihracat pazarından da güçlü ve yüksek talepler alıyoruz. Bu nedenle ihracat pazarına daha hızlı ve daha yüksek adetlerde hitap edebilmek için Termomug Çelik tesisimizi kuruyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Özellikle Amerika, 1,5 milyar dolarlık termos pazarı ile dünyanın en büyük alıcısı. Dünya çapında ünlü olan termos markaları da Amerika merkezli. Bununla birlikte dev kahve zincirleri ve perakende zincirleri var. Örneğin; Stanley, Yeti gibi termos markaları ile şu an somut görüşmeler halindeyiz. Daha önceleri de bizden talepleri vardı fakat Termosan Çelik’teki mevcut kapasitemiz buna elverişli değildi. Bu nedenle Termomug projemiz ile yakından ilgileniyorlar ve yılbaşından sonra kendilerine üretim yapmak için Ar-Ge ve denetim ön süreçlerine başlamak hakkında görüşüyoruz” diyor.

45 Ülkeye İhracat

Termosan, 2016 yılında kurulan Şanlıurfa’daki ilk tesisiyle şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyor. Üretimlerinde tamamen yerli kaynakları kullanan şirket, Hindistan’dan Güney Amerika’ya ve Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir müşteri portföyüne sahip. Yılmaz, “Türkiye’nin termos üretiminde dünyada tanınmasını sağladık. Ülkemizin bu sektördeki potansiyelini artırmaya devam edeceğiz. Yeni yatırımla Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve ortaklık tekliflerini kabul ettik. Bu ortaklıkla termos ürün gamında Türkiye’yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz” diyor.

Yeni tesisin endüstri 4.0 ilkelerine uygun olarak tasarlanacağını ve robotik sistemlerle donatılacağını belirten Yılmaz, “Ayrıca, güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak olan Termomug Çelik, çevre dostu üretim süreçleri geliştirmeyi hedefliyor. Paslanmaz çelik gibi ana hammaddelerde geri dönüştürülmüş malzemeler de kullancağız” diyor.

Çin’de yaklaşık 20 yıldır termos üretimi yaptıklarını ve dünyadaki önemli kahve zincirleri ve markalarla çalıştıklarını söyleyen Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao ise daha önce yatırım için Tayvan ve Vietnam’a da baktıklarını ancak, Türkiye’yi tercih ettiklerini ve bu yeni yatırımdan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Termosan’ın Çin dışındaki bir numaralı üretici olduğunu ve Termomug’daki günlük 40 bin kapasite ile birlikte yeni pazarlara ulaşacaklarını kaydeden Yichao, Türkiye’nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti.