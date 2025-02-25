Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

Starbucks CEO'su Brian Niccol, çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.

25.02.2025 09:20:330
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Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

ABD'li kahve zinciri Starbucks, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.

Niccol, "Bu, 1100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin yapısını basitleştirdiklerini, daha küçük ve çevik ekipler oluşturacaklarını belirten Niccol, "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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