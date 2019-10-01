Starbucks, Çin'deki dükkanlarını açtı

Starbucks CEO'su Kevin Johnson, "Çin'deki kahve dükkanlarımızın yüzde 85'i açık" dedi.

28 ŞUBAT, 20200
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Starbucks, Çin'deki dükkanlarını açtı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında ilk etapta Çin'deki kahve dükkanlarının yaklaşık yarısını oluşturan 4 bin dükkanı kapatan Starbucks, bunların büyük bölümünü yeniden açtı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Starbucks CEO'su Kevin Johnson, Çin'de yeni koronaviris vakası sayısının yavaşladığını ve bölgede toparlanmanın ilk işaretlerinin görülmekte olduğunu belirterek Çin'deki kahve dükkanlarının yüzde 85'inin açık olduğunu duyurdu.

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