Stars of Region Yarışması ile başarılı girişimler ödüllendirildi

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci gününde “Stars of Region Yarışması Ödül Töreni” ana sponsoru United Payment ve destek sponsorları Denizbank, Figopara, Lidio ve Zip eşliğinde gerçekleşti.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci gününde “Stars of Region Yarışması Ödül Töreni” ana sponsoru United Payment ve destek sponsorları Denizbank, Figopara, Lidio ve Zip eşliğinde gerçekleşti. Girişim ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan yarışmada ilk 3’e giren projeler ödüllendirildi.

Start Up dergisi ve Galata Business iş ortaklığıyla Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024) kapsamında düzenlenen Stars of Region yarışması, bu yıl 7’inci kez gerçekleşti.

Yurt içi ve Yurt dışından 150 girişimcinin başvurduğu yarışmada ilk 3 girişimci ödüllendirildi. Stars of Region Yarışması’nın birincisi ERG Controls Yıka Kurucu Ortak Batuhan Ergör oldu. Yarışmanın ikincisi Kiralarsın Kurucu Ortağı ve CEO’su Başak Baykan olurken, Kybele’ Garden Kurucu Ortağı Fırat Alkan üçüncülük ödülünü aldı.

Girişimciler için cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor

Yarışma, Türkiye’nin girişimciler için bir cazibe merkezi haline gelmesini amaçlarken bugüne kadar birçok başarılı girişimin ön plana çıkmasına da destek oluyor.