Stars of Region yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde Stars of Region yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi Carbon Gate Co-Founder oldu.

22.04.2025 16:31:110
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Stars of Region yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Capital, Ekonomist, Start Up ve Ceo Life dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğunu Rönesans Holding üstlendi.

UEZ 2025’in ikinci gününde ana sponsorluğunu yeni nesil e-ticaret altyapısı İKAS’ın, destek sponsorluğunu ise RePie Portföy’ün üstlendiği Stars of Region yarışmasını kazananlara ödülleri verildi. 

UEZ kapsamında bu yıl 8’inci kez gerçekleştirilen Stars Of Region yarışması ile Türkiye’nin girişimciler için bir cazibe merkezi haline gelmesini amaçlarken yarışma bugüne kadar birçok başarılı girişimin ön plana çıkmasına da destek olundu. Yarışmaya bu yıl da yüzlerce girişim başvuruda bulundu. 

Shortlist’e kalan 8 girişimin; Mustafa Namoğlu/İkas, Çağakan Küçük /RePie GSYO, Sina Afra, İmran Gürakan, Gülsüm Çıracı, Atilla Dikbaş, İhsan Elgin, Aslı Kurul Türkmen, Münteha Adalı, Sadık Köseoğlu, Erhan Ak, Arif Akdağ ve Uğur Şeker’in yer aldığı büyük jüri karşısında yaptıkları sunum ve jüri değerlendirmesinin ardından kazanan ilk 3 girişimci belirlendi. 

Yarışmada birincilik ödülünü Carbon Gate, ikincilik ödülünü WorkyBe, üçüncülük ödülünü ise Mall IQ kazandı.

Yarışmada birinci olan Carbon Gate’in ödülünü Okan Dursun ile Samet Can Topkaya, Startup Club Başkanı Sina Afra’nın elinden aldı.

İkinciliğe layık görülen WorkyBe adına Aybar Başaran ve Emre Pehlivanlı ödülünü RePie GSYO Genel Müdürü Çağakan Küçük’ten aldı.

Yarışmada üçüncü olan Mall IQ adına şirketin CEO’su Batu Şat ve Firuze Duygu Çalışkan ödülünü Galata Business Angels Genel Müdürü Ata Uzunhasan ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Şeker’den aldı. 

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