Start Up Dergisi araştırdı: 'Kitle' desteği hızlanacak mı?

2023’ün ilk yarısında, Startups.watch istatistiklerine göre kitle fonlamasıyla 9,3 milyon dolar yatırım yapıldı.

17.11.2023 19:14:040
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Start Up Dergisi araştırdı: 'Kitle' desteği hızlanacak mı?

2023’ün ilk yarısında, Startups.watch istatistiklerine göre kitle fonlamasıyla 9,3 milyon dolar yatırım yapıldı. 

2022’de de 46 girişim, 10,6 milyon dolarlık kitle yatırımı aldı. Yatırımcı sayısının 26 bini geçtiği bu alanda, borca dayalı fonlamanın başlamasıyla büyümenin hızlanması bekleniyor. 

Fonlama hacmi, paya dayalı tarafta aylık yüzde 30’un üzerinde ivmeyle 2025 sonunda 3 milyar TL’ye yaklaşacak. Borca dayalı kitle fonlamanın da devreye girmesiyle 2024’te 3-5 milyar TL ek hacim olacağı düşünülüyor...

* ARAŞTIRMANIN TAMAMININ YER ALDIĞI START UP DERGİSİ'NE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ



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