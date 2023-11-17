Start Up Dergisi araştırdı: 'Kitle' desteği hızlanacak mı?

2023’ün ilk yarısında, Startups.watch istatistiklerine göre kitle fonlamasıyla 9,3 milyon dolar yatırım yapıldı.

2023’ün ilk yarısında, Startups.watch istatistiklerine göre kitle fonlamasıyla 9,3 milyon dolar yatırım yapıldı.

2022’de de 46 girişim, 10,6 milyon dolarlık kitle yatırımı aldı. Yatırımcı sayısının 26 bini geçtiği bu alanda, borca dayalı fonlamanın başlamasıyla büyümenin hızlanması bekleniyor.

Fonlama hacmi, paya dayalı tarafta aylık yüzde 30’un üzerinde ivmeyle 2025 sonunda 3 milyar TL’ye yaklaşacak. Borca dayalı kitle fonlamanın da devreye girmesiyle 2024’te 3-5 milyar TL ek hacim olacağı düşünülüyor...

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