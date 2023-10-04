Start Up Dergisi, Param’ın başarı hikayesini kapağına taşıdı

Start Up Dergisi piyasaya çıkan yeni sayısında Param’ın kurucusu Emin Can Yılmaz ile bir röportaj yaptı ve gelecek planlarını konuştu...

PayCore’un ardından Avrupa’nın lider fintek markalarından Twisto’yu satın alan Param, 2024 yılında unicorn olmaya hazırlanıyor. Girişimin kurucusu Emin Can Yılmaz, bu noktaya nasıl geldiklerini ve gelecek planlarını editörümüz Ayçe Tarcan’a anlattı...

‘Sıfırdan değil, sıfırın altında başladık’ Bu sözler, bugün 1.500 çalışanı, Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da ofisleri olan Türkiye’nin en büyük fintek şirketi Param’ın kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz’a ait. Öğretmen anne-babanın çocuğu olan Yılmaz, aslen Kayserili. Memur ailesinin görev yaptığı Kırıkkale’de tek başına yazılım öğrenen ve 13 yaşında geliştirdiği yazılımlarla ticaret hayatına atılan Yılmaz, 19 yıl önce sıfırdan kurduğu şirketini Türkiye’nin en büyük finteki yapmayı başardı.

Türkiye’nin ilk finteki Param, start up alımlarıyla dikkat çekiyor. Bu yıl 4, toplamda 6 satın almayla büyümesini hızlandıran Param’ın kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, Türkiye ve Avrupa’da “Alıma devam” diyor. 2 yıl sonra Türkiye’nin en büyük 10 bankası arasına gireceklerini söyleyen Yılmaz, 2024’ün başında 1 milyar dolar değerlemenin üzerinde bir yatırım turuna çıkacaklarını da açıkladı.

* RÖPORTAJIN TAMAMINI START UP DERGİSİNDEN OKUYABİLİRSİNİZ



