Start Up Dergisi yeni sayı çıktı

Bu yıl ilk çeyrekte Türkiye’deki start up’lara yapılan yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldı. Ancak fırsat penceresi her zorlu dönemde olduğu gibi bu dönemde de var.

Küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Türkiye’de yaşadığımız yüksek enflasyon ve faiz ortamında girişimlerin finansmana ulaşması giderek zorlaşıyor. Bu yıl ilk çeyrekte Türkiye’deki start up’lara yapılan yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldı. Mevcut ortamdan en çok ileri aşama yatırımlar etkileniyor. ABD ve Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de değerlemeler düşüyor. Ancak fırsat penceresi her zorlu dönemde olduğu gibi bu dönemde de var.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) tebliğinin çıkmasıyla oluşan yeni sistem de bunlardan biri. Bu yapının avantajları şirketler tarafından yeterince fark edilirse girişim ekosisteminde yarattığı etki de artacak gibi görünüyor.

Bu sayıda, Mediterra Capital Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı da bu noktaya dikkat çekiyor. “GSYF’ler müthiş” diyen Faralyalı, Türkiye’deki kârlı bir şirketin GSYF yatırımı yapmamasının büyük bir fırsatı tepmek anlamına geldiğini belirtiyor, bu alandaki önemli vergi avantajlarına dikkat çekiyor. “Bizim fonumuza yabancı yatırımcı, yatırım yaptığı zaman bütün ücret ve kâr payları düştükten sonra Euro-dolar bazında parasını 2’ye katlarken aynı fona GSYF üzerinden yatırım yapan bir Türk şirketi vergi teşviklerinden dolayı parasını 3’e katlıyor. Bu kadar yüksek getiriyle yatırım yapılabilecek başka fırsat yok” diyor.

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