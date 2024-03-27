Start Up Dergisi'nin yeni sayısı çıktı

Star Up'ın editör yazısında şu bilgiler yer aldı; Geçtiğimiz yıl küresel start up yatırımları, 2018’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dünya çapında start up’lara yapılan toplam yatırım 294 milyar dolarla bir önceki yılın yüzde 38 gerisinde kaldı. Unicorn çıkarma yarışı da yavaşladı. Crunchbase verilerine göre 2021’de 107 yeni unicorn çıkarken 2022 yılında bu sayı 77’ye, 2023’te de 29’a düştü.

Yatırımların durgun olduğu bir yılda yapay zeka girişimleri ise bir istisna olarak öne çıktı. 2022’de toplam yatırımların yüzde 12’sini yapay zeka girişimleri çekerken geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 20 oldu. Hatta Crunchbase’e göre geçtiğimiz yıl unicorn’ların 3’te 1’inden fazlası yapay zeka girişimlerinden çıktı.

Yapay zeka teknolojisi hızla tüm sektörleri dönüştürürken bu alandaki girişimler de yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam edecek.

Öte yandan birçok dikeyde girişimciler için 2024, yatırıma ve büyümeye bakışın değiştiği bir yıl olacak gibi görünüyor. Özellikle finansmanda yaşanan sıkılaşma, değerlemeleri ve yatırım turuna çıkma sıklığını düşürmeye devam ediyor. Yatırım kriterlerinde ibre hızlı para yakan değil dengeli büyüyen ve yakın zamanda kâra geçme potansiyeli yüksek girişimlere çevrilmiş durumda. Start Up’ın bu sayısında Nil Dumansızoğlu’nun “En Parlak Dikey” haberiyle yapay zeka girişimlerinin performansını ve yeni planlarını; Özlem Aydın Ayvacı’nın hazırladığı “Kâra Geçiş Ne Zaman?” haberiyle de yatırımcıların ve girişimcilerin yeni dönemde kâra yönelik değişen bakışını tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.