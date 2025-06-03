Stellantis'te üst düzey atama

Stellantis N.V., yeni Kalite Direktörü (Chief Quality Officer) olarak Sebastien Jacquet'i görevlendirdi.

3.06.2025 16:25:250
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Stellantis'te üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis N.V., yeni yapılanması doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Jacquet'nin bugünden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Direktörü olarak atandığını duyurdu.

Jacquet, bu görevde şirketin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak atanan Antonio Filosa'nın yerini alacak.

Daha önce Mühendislik ve Teknoloji Direktör Yardımcılığı ile Araç Serisi Üstü ve Proje Mühendisliği Liderliği görevlerini üstlenen Jacquet'nin, kalite, otomotiv mühendisliği ve teknolojisi, AR-GE ve proje yönetimi alanlarında yaklaşık 25 yıllık kapsamlı deneyimi bulunuyor. Ayrıca Jacquet, şirketin ilk çok enerjili platformu olan STLA Medium'un lansmanında da önemli bir rol oynamıştı. AA

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