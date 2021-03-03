Şubat enflasyonu beklentiyi aştı: % 15,61

Şubat ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 15,61 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Verilere göre aylık bazda artış yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,21 olarak kaydedildi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.







TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021





Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021





Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2021





Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.





Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttıİşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.