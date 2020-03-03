Şubatta fiyatı en fazla artan ürün kabak oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44,09 ile kabakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 12,58 ile erkek kazağı oldu.

3 MART, 20200
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Şubatta fiyatı en fazla artan ürün kabak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kabaktaki fiyat artışını yüzde 23,76 ile sivri biber, yüzde 22,12 ile vapur bile ücreti izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,71 ile salatalık, yüzde 18,67 ile kıvırcık, yüzde 17,36 ile ıspanak, yüzde 16,64 ile maydonoz, yüzde 15,34 ile limon, yüzde 12,84 ile patlıcan, yüzde 11,91 ile ayva, yüzde 8,78 ile margarin yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,58 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 11,58 ile domates, yüzde 11,53 ile kadın kabanı, yüzde 10,29 ile erkek kabanı, yüzde 10,05 ile çocuk kazağı, yüzde 9,82 ile erkek montu, yüzde 9,65 ile kadın kazağı, yüzde 8,78 ile kadın botu izledi.

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