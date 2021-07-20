Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 412'nin üzerine çıktı

Sudan'da yıllık enflasyonun yüzde 412'nin üzerine çıktığı açıklandı.

20.07.2021 10:02:000
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 412'nin üzerine çıktı

Merkezi İstatistik Kurumu, haziranda enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 33,96 yükseldiğini duyurdu.

Mayıs 2021'de yüzde 378,79 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 412,75'e yükseldi.

Gıda dışı emtia fiyatlarının yüzde 643,87 arttığı belirtilen açıklamada, ithalat enflasyonunun ise yüzde 230,32'ye ulaştığı belirtildi.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmaya başlanmıştı.

Hükümetin 9 Haziran'da akaryakıttaki devlet desteğinin tamamen kaldırıldığını açıklamasıyla fiyatlara yüzde 100'ün üstünde zamlar yapılmıştı.

Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyelerini görmüştü.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı. Sudan, 21 Şubat'ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için devalüasyona gitmişti.

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