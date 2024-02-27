Süpermarket zincirlerinin birleşmesine dava açıldı

Rekabetin ortadan kalkmasının ürün ve hizmetlerin kalitesinin de düşmesine neden olacağı ve tüketicilerin gıda alışverişi yapacakları yer konusundaki seçeneklerini daraltacağı ifade edildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), süpermarket zinciri Kroger'in rakibi Albertsons'ı 24,6 milyar dolara satın almak için yaptığı anlaşmayı market fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle engellemek için dava açtı.

FTC'den yapılan açıklamada, komisyonun ABD tarihinin en büyük süpermarket birleşmesine karşı dava açtığı bildirildi. Kroger'in Albertsons'u 24,6 milyar dolara satın almasına ilişkin anlaşmanın rekabete aykırı olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın Kroger ve Albertsons arasındaki rekabeti ortadan kaldıracağı, bunun da milyonlarca ABD'li için yiyecek ve diğer temel ev eşyalarında fiyatların yükselmesine yol açacağı kaydedildi.

Rekabetin ortadan kalkmasının aynı zamanda ürün ve hizmetlerin kalitesinin de düşmesine neden olacağı belirtilerek, tüketicilerin gıda alışverişi yapacakları yer konusundaki seçeneklerini de daraltacağı dile getirildi. Anlaşmanın süpermarket çalışanlarına da zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, çalışanların daha yüksek ücret, daha iyi sosyal haklar ve iyileştirilmiş çalışma koşulları elde etme olanağını tehdit edeceği aktarıldı.

Açıklamada, birleşmenin tamamlanması halinde Kroger ve Albertsons'un 5 binden fazla mağaza ile yaklaşık 4 bin perakende eczaneyi işleteceği ve 48 eyalette yaklaşık 700 bin kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi. Kroger ve Albertsons, Ekim 2022'de birleşme anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Birleşme anlaşması şartları uyarınca Kroger'in Albertsons'un tedavüldeki tüm hisselerini satın alacağı bildirilmişti.