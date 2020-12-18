Sürdürülebilir ve güvenli mekanlara talep artıyor

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalarla kapılarını kapatan bar ve restoranlar, belirsizlik süreciyle baş etmeye çalışıyor. Mekanlar var olma savaşı verirken müşterinin tercihi de sürdürülebilir ve sorumlu servis yönünde değişiyor. Alkollü içecek üreticisi Pernod Ricard, bu doğrutulda başlattığı “The Bar World of Tomorrow” projesiyle barmenleri gıda israfı ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirmeyi ve mekanların bütçe tasarrufuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu projeye başlamadan Akademetre’yle bir saha araştırması gerçekleştiren şirket, müşteriler/yeni kuşak tüketiciler nezdinde konunun önemini ortaya koydu. Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Her 3 kişiden 1’i, sürdürülebilirliğin alkollü içecek servis edilen bar/restoran seçiminde etkili olduğunu söylüyor. (yüzde 33,4)

Pandemi başladıktan sonra en az 1 kez alkollü içecek servis edilen bara/restorana giden kişilerin oranı yüzde 63,8. Gitmeyen yüze 36,2’nin ise yüzde 21,6’sı marketten alıp evde tüketiyor yüzde 15,2’si arkadaşlarıyla evde buluşup sosyalleşiyor.

Sürdürülebilirlik ve sorumlu hizmet unsurlarının mekanın tercih edilmesine etkisi yüzde 72,3; mekanın marka algısına etkisi yüzde 73,8; mekanın güven oluşturmasındaki etkisi yüzde 74,7; tavsiye üzerinde etkisi ise yüzde 75,3.

Her 4 kişiden 1’i sürdürülebilir ve sorumlu mekanları kesinlikle tercih edeceğini belirtiyor.

Alkollü içecek servis edilen barları/restoranları tercih etme sıklığı ayda 1,6 kezken sürdürülebilir ve sorumlu mekanları tercih etme sıklığı ayda 1,7’ye yükseliyor.

Alkollü içecek servis eden bar/restoranların sürdürülebilir ve alkol konusunda sorumlu davranması durumunda cirosunun yüze 7 -12 artacağı tespit ediliyor.

Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü, alkollü içecek servis edilen bara/restorana gittiğinde barmenlerle sohbet ettiğini söylüyor. Alkol içeriği ile alkol fiyatları, barmenlerle en çok sohbet edilen konular arasında öne çıkıyor.

“The Bar World of Tomorrow” projesinin ayrıntılarını ve mekanların içinden geçtiği zorlu süreci, Pernod Ricard Orta Doğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay'la konuştuk. Keyifli dinlemeler!







