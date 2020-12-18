Sürdürülebilir ve güvenli mekanlara talep artıyor

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalarla kapılarını kapatan bar ve restoranlar, belirsizlik süreciyle baş etmeye çalışıyor.
Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalarla kapılarını kapatan bar ve restoranlar, belirsizlik süreciyle baş etmeye çalışıyor. Mekanlar var olma savaşı verirken müşterinin tercihi de sürdürülebilir ve sorumlu servis yönünde değişiyor. Alkollü içecek üreticisi Pernod Ricard, bu doğrutulda başlattığı “The Bar World of Tomorrow” projesiyle barmenleri gıda israfı ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirmeyi ve mekanların bütçe tasarrufuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu projeye başlamadan Akademetre’yle bir saha araştırması gerçekleştiren şirket, müşteriler/yeni kuşak tüketiciler nezdinde konunun önemini ortaya koydu. Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
“The Bar World of Tomorrow” projesinin ayrıntılarını ve mekanların içinden geçtiği zorlu süreci, Pernod Ricard Orta Doğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay'la konuştuk. Keyifli dinlemeler!