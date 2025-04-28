Suudi Arabistan ve Katar, Suriye’nin borcunu ödedi

Suudi Arabistan ile Katar’ın Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan yaklaşık 15 milyon dolarlık borcunu ödediği bildirildi.

Suudi Arabistan ile Katar maliye bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülke, Suriye ekonomisinin toparlanmasını destekleme çabaları kapsamında, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan ödenmemiş borçlarını ortaklaşa üstlendi.

Suriye'nin uluslararası mali sistemle yeniden entegrasyonuna katkı sağlanmasının hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bu çerçevede Suriye'nin 15 milyon dolar olan borcunun ödendiği kaydedildi. Bu ödeme, Dünya Bankası Grubu'nun Suriye'ye yönelik desteğini ve faaliyetlerini 14 yıl sonra yeniden başlatmasının önünü açacak.

Suriye'nin, Dünya Bankası'ndan acil sektörler için finansman ve teknik destek almasını mümkün kılacak bu kaynaklar; kurumsal yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, politika reformları ve kalkınma çabalarının hızlandırılmasına da katkı sağlayacak.

Suudi Arabistan ve Katar, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarını Suriye'deki kalkınma faaliyetlerini acilen yeniden başlatmaya, çabalarını artırmaya ve Suriye halkının insani bir gelecek beklentilerini karşılayacak her türlü girişimi destekleme çağrısı yaptı. Bu adımların bölgenin istikrarına ve refahına katkı sağlayacağı vurgusunda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 24 Nisan'da, Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etmişti. Georgieva, IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında, Suriye ile toplantı yaptıklarını söylemişti.



