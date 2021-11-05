Suzuki Vitara Hibrit'ten kasım avantajı

Suzuki Vitara Hibrit modeli için kasım ayı boyunca 100 bin TL için 12 aya varan vade ile yüzde 0,99’luk faizli kredi imkanı sağlanıyor.

5.11.2021 10:29:000
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Suzuki Vitara Hibrit'ten kasım avantajı

Yeni Suzuki Vitara Hibrit sahibi olmak isteyenler, kasım ayı boyunca 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanından faydalanabiliyor.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, akıllı hibrit teknolojisine sahip modelleriyle beğeni toplayan Suzuki, hibrit bir SUV sahibi olmak isteyenlere özel ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'de Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yeni bir hibrit SUV sahibi olmak isteyenlere özel alım imkanları sunmaya devam ediyor. Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit modeli için Kasım ayı boyunca 100 bin TL için 12 aya varan vade ile yüzde 0,99’luk faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor. 9” multimedya cihazı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

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