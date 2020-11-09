t-MBA öğrencileri Türkiye’nin her yerine ulaşıyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA (Teenager MBA) Liderlik Akademisi öğrencileri, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin her yerine ulaşıyor.

İzmir’de gerçekleşen depremin üzüntüsünü yaşayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, deprem bölgesine yardım için el ele vererek harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinden öğrenciler, kısa sürede organize olup AFAD ile iletişime geçerek gerekli ihtiyaçları tespit etti. El broşürleri hazırlayarak saha çalışması yapan duyarlı öğrenciler, aileleri ve İzmir esnafının desteği ile dükkan camlarına duyuru afişleri yapıştırdı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan öğrencilere kısa sürede destek yağdı.

Hatay’da meydana gelen yangında yok olan ormanlar için ise, “Bir Fidan Bin Nefes” projesini geliştiren öğrenciler, Hatay’da yanan ormanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması için 40 bin adet fidan bağışı hedefliyor.

SELDEN ETKİLENEN KÜTÜPHANELERE KİTAP GÖNDERDİLER

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Giresun’un Dereli ilçesinde sel felaketinden etkilenen okulların kütüphanelerini de unutmadı ve 15 bin adet kitap toplayarak Giresun’a ulaştırdılar. Gazeteci Yavuz Donat’ın köşe yazısından ilham alarak harekete geçen öğrenciler, kitap desteği için yardım kampanyası başlattı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adana, İzmir Bergama ve Ankara Çayyolu Kampüsleri t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine; Doğa Koleji Ankara Batıkent, Erzincan, Kayseri ve İstanbul Sarıyer Kampüsü Ankara'nın Altındağ ilçesine kitap desteğinde bulundu.

Kasım ayında ise Ankara Eryaman, İstanbul Florya ve Yakacık Kampüsleri, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesine 3 bin adet kitap yardımı gerçekleştirecek.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİMİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Gaziantep ve Çekmeköy Kampüsleri t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerin talebine de duyarsız kalmayarak Zonguldak’a tablet ve bilgisayar gönderdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimiz, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle erken yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor. Geliştirdikleri projelerle kısa sürede elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor. Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz bir nesil yetiştiriyoruz” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanarak, iş hayatına hazır bireyler olarak yetişiyor. t-MBA eğitim programı ile öğrenciler, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, sağduyulu ve toplum bilinci yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.