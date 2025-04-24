Talep daraldı, kapasite alarm veriyor

Birçok sektörde üretim kapasitesinde dengeler değişti. Gerek plansız yatırım ve teşvikler gerek iç ve dış pazarlarda yaşanan talep daralması çok sayıda sektörde kapasiteyi boşa çıkarmaya başladı.

24.04.2025 14:45:150
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Talep daraldı, kapasite alarm veriyor

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Mart 2025 sayısından

Geçtiğimiz yıl unda kapasitenin yüzde 51’i, camda yüzde 45- 50’si, seramikte yüzde 40’ı, çelikte yüzde 38’i, boyada yüzde 35’i, elektrolitik bakırda yüzde 34’ü, çimento, otomotiv ve kağıtta yüzde 30’u kullanılmadı. Bu yıl da bu tablonun değişeceğine yönelik güçlü bir beklenti yok. Kullanılamayan kapasitenin sektörlere faturası ise ağır. Başta kârlılık olmak üzere rekabetçilik alarm veriyor.

Örneğin Kipaş Kağıt Genel Müdürü Sinem Öksüz '2022’de başlayan pek çok yatırımın 2025’te devreye alınması planlanıyor. Türkiye’de oluklu mukavva tüketimi 3 milyon ton civarındayken devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte üretim kapasitesi 6 milyon tona ulaşmış olcak. Önümüzdeki dönemin en önemli gündemlerinden birinin fazla kapasite sorunu olacağını düşünüyorum.” diyor. 

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de kağıt sektörü için aynı noktaya dikkat çekiyor. Boya sektöründe 1,5 milyon ton kurulu kapasiteye karşın 600 bin tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. ATO Başkanı ve Dost Boya Genel Müdürü Gürsel Baran, fazla kapasite sorununun sektörde tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtiyor. BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, sektörün kapasitesini kullanabilmesi için tüketimin artması gerektiğine vurgu yapıyor.“

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