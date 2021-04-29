'Tam kapanma'da borçtan dolayı elektrik kesilmeyecek

Enerjisa Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde müşterileri için gerekli tedbirleri aldı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde devam edecek tam kapanma süresince elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Bu kapsamda, tam kapanma süresince mesken ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek ancak bu süreçte çıkarılan mesken ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri mağduriyet yaratmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Öte yandan müşteriler, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini "Enerjisa Mobil uygulaması", "online.enerjisa.com.tr" ve "E-Devlet" üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak, ayrıca müşteri hizmet noktalarında da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edilecek.







