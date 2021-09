Tarfin'den 50 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı

Tarfin 10. VDMK ihracını 24 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. 50 milyon TL nominal değerli 345 gün vadeli yeni ihraçla, Türkiye’nin 61 ilinde üretim yapan yaklaşık 4 bin çiftçinin tarımsal girdi alışverişleri yatırım aracına dönüştü. Tarfin bu ihraç ile birlikte tarım sektörünü desteklemek amaçlı toplam 242 milyon TL değerinde menkul kıymet yaratmış oldu.

Pasha Bank ve OMG Capital Advisors’ın aracılığı ile toplam 50 milyon TL nominal değerli 345 gün vadeli bir ihraca kaynak olan Tarfin, böylelikle Türkiye’nin 61 ilinde üretim yapan yaklaşık 4 bin çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturdu. JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirilen VDMK ihracının Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)' olarak belirlendi.

Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK ihraçları, şirketlerin bilançolarında bulunan varlıkları likiditesi yüksek menkul kıymetlere dönüştürmesini sağlayan bir borçlanma aracı. Bu finansal enstrüman, ihraca kaynak kuruluş olarak katılan şirketlere, yani varlıklarını VDMK ihracı için devreden kuruluşlara, alternatif bir finansman edinme yöntemi sunarken, sermaye piyasası yatırımcılarına da şirketlerin nakit akışı sağlayan varlıklarına dayanarak güvenli bir şekilde yatırım yapma fırsatı sağlıyor.

Tarfin, VDMK ihraçları ile çiftçilere yaptığı uzun vadeli gübre, yem, bitki besleme ürünleri ve zirai ekipman satışlarını fonlayarak çiftçilerin üretimleri için ihtiyaç duydukları tarım girdilerine uygun fiyatlarla ve nakit akışlarına uygun vade seçenekleriyle ulaşmalarını mümkün kılıyor. Bu ihraçlarla sermaye piyasası yatırımcılarını Türkiye’nin 7 bölgesinde üretim yapan çiftçilerle buluşturuyor ve onları doğrudan desteklemelerine olanak sağlıyor. Yatırımcıların satın aldıkları her VDMK Türk tarım sektörüne ve on binlerce çiftçiye destek olarak geri dönüyor. Tarımda üretim deseninin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

“400 milyon TL’den fazla tarım girdisi tedariki gerçekleştirdik”

İlk VDMK ihracını 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiklerini belirten Tarfin Tarım A.Ş. CFO’su Kerimcan Aycibin, son VDMK ihracı ile birlikte 10’uncu ihraçlarını tamamladıklarını ifade etti. Aycibin: “10’uncu ihracımızla bugüne kadar toplam 242 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda Türkiye’nin 7 bölgesinde 67 ilde 25 binden fazla çiftçimiz bulunuyor. Çiftçilerimize bugüne kadar 400 milyon TL’den fazla tarım girdisi tedariği sağladık. Tarfin’den alışveriş yapan çiftçiler hem rekabetçi fiyatlar hem de uygun ödeme avantajları ile tarımsal girdilere ulaşabildiler. Tarfin Tarım A.Ş. olarak bundan sonra da kurumsal ve bireysel sermaye yatırımcıları ile çiftçilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Eylül ihracından sonra 2021 yılının sonuna kadar toplam 100 milyon TL nominal değerli olacak şekilde iki ihraç daha planlıyoruz. VDMK ihraçları, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermemize ve tarım tedarik zincirine yenilikçi çözümler getirmemize olanak sağlıyor. COVID-19 sürecinde finansal piyasalardaki belirsizliklere rağmen toplam 150 milyon TL’lik VDMK ihracını başarıyla tamamladık. Satış hacmimiz hızla büyürken VDMK ihraçlarının Tarfin’e ve Tarfin’e güvenen çiftçilere bir istikrar kaynağı olmaya devam etmesini bekliyoruz.”

Tarfin Hakkında

Geniş satış ağı ve teknolojik altyapısı ile Tarfin, bugün 60’tan fazla şehirde 7.500’ü aşkın yetkili Tarfin satış noktasıyla on binlerce çiftçiye ulaşarak, ihtiyaç duydukları tarım girdilerine erişmesini sağlıyor. Geleneksel tedarik kanallarını teknoloji ve finansal kaynaklarla buluşturan iş modeliyle Tarfin, tüm çiftçilerin tarımsal girdilere erişimini uygun fiyat ve hasatta ödeme formülüyle kolaylaştırıyor. Tarfin, mobil uygulaması üzerinden çiftçilere bulundukları bölgedeki tüm satış noktalarının en güncel tarım girdilerindeki fiyatlarını karşılaştırmalı olarak sunuyor ve alışverişlerini anında yapmalarını sağlıyor. 2017 yılında Mehmet Memecan tarafından kurulan Tarfin, Collective Spark, Wamda Capital, Quona Capital, Elevator Ventures ve Sygneta Group Ventures’ın sermaye desteği ile büyümesine devam ediyor.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları ile Tarfin'in bir yatırım aracına dönüştürdüğü çiftçi alacakları, sermaye piyasalarının en prestijli ödüllerinden Bonds and Loans Awards 2019'da "En İyi Yapılandırılmış Tahvil Ürünü" kategorisinde ödüle layık görüldü. Şirket, 2020 yılında ise Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (The Employment and Social Innovation – EaSI) altında sosyal kalkınma sağlayan şirketlere sunduğu teknik destek yardımı almaya hak kazandı.